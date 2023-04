Museu Municipal recebe retrato do Capitão Índio Bandeira

Mesmo fechado para visitação, devido a reformas, o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, recebeu do Museu Municipal de Arte (MuMa), de Curitiba, uma importante contribuição. Trata-se de uma reprodução do retrato do Capitão Índio Bandeira, um dos personagens da história de Campo Mourão, nome da principal avenida da cidade.

Recentemente o Museu de Arte de Curitiba recebeu a doação de várias obras de arte, que foi divulgada nas redes sociais pelo prefeito da cidade, Rafael Greca. Com a divulgação, a obra foi identificada pelo coordenador do Museu Municipal, Jair Elias, graças a uma publicação no livro Campo Mourão Centro do Progresso, do escritor Pedro da Veiga. A gravura em metal é de autoria de Erbo Stenzel, artista plástico e escultor paranaense. Stenzel é responsável por inúmeros monumentos e bustos de personalidades políticas e locais do Paraná.

Capitão Índio Bandeira, indígena intérprete teve papel decisivo no processo de colonização de CM.