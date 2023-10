Museu Municipal de Campo Mourão será reaberto ao público dia 19 de outubro

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, um ícone cultural de Campo Mourão, vai reabrir ao público na próxima quinta-feira, dia 19 de outubro, às 19 horas. Mantido pela Fundação Cultural, o Museu passou por uma completa revitalização e reforma, tornando-se um espaço moderno e acessível para os visitantes.

O investimento na reforma foi de cerca de R$ 300 mil, com recursos próprios do município. “Esta empreitada representa a maior intervenção já realizada no edifício desde sua construção em 1949. Além de modernizar as instalações, a reforma também aumentou o número de salas expositivas, incluindo áreas antes inacessíveis ao público”, enfatiza o diretor presidente da Fundação Cultural, Roberto Cardoso.

O acervo exposto será uma verdadeira viagem no tempo, com centenas de itens que remontam ao século 19, período do Brasil Imperial e Colonial, até o século 20. Pinturas, esculturas, móveis, moedas, documentos textuais, fotografias e objetos em tecido e madeira serão exibidos, abordando tanto a vida íntima dos mourãoenses quanto aspectos da sociedade e a história do próprio museu.

Patrimônio Histórico – O edifício que abriga o Museu Municipal possui uma rica história, sendo uma das primeiras edificações em alvenaria da cidade. Originalmente construído como um posto de higiene durante o governo de Moysés Lupion em 1949, nas décadas subsequentes serviu como Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Saúde até ser tombado como patrimônio histórico do município em 2001 e designado como sede do museu em 2004.