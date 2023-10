Estudantes vencem hackathon com sistema para unificação de dados

No Empreende Week recentemente realizado em Campo Mourão, estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR-CM) e alunos da Fundação Educere venceram o hackathon (maratona de criação) propondo um sistema unificado de inserção de dados. O desafio apresentado era apresentar um sistema para automatizar e centralizar informações de programas utilizados pela Unimed local.

A sétima edição do Empreende Week foi uma iniciativa do ecossistema de inovação de Campo Mourão, com realização do Sebrae/PR, da Prefeitura de Campo Mourão, da Fundação Educere, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado do Paraná (Sindimetal/PR – Campo Mourão).

A equipe de cinco membros, batizada de UniScore, que ficou em primeiro lugar, foi premiada com R$ 5 mil. O segundo lugar ficou com a equipe Quark’s UP, que propôs um sistema de monitoramento remoto de pacientes e levou R$ 2 mil. Em terceiro, a equipe Alice sugeriu uma solução de gestão de escalas médicas e levou R$ 1 mil.

O hackathon realizado no Empreende Week/2023 desafiou os participantes a criarem soluções para a Unimed, parceira do evento neste ano. Sessenta pessoas, entre estudantes, empreendedores e profissionais estabelecidos no mercado, formaram 11 equipes, que trabalharam durante 32 horas para propor as ideias.

Formada pelos alunos Amanda Ferrari, Pamella Lisa, Luiz Takeda, Vitor Ribeiro e Isis Lopes, alunos de Ciências da Computação ou do curso técnico em Informática, a UniScore pretende levar a ideia adiante. Segundo Isis, os próximos passos serão buscar incubar o empreendimento e efetivar o funcionamento da plataforma.

“Criamos um sistema unificado de inserção direta de dados de diversos setores, dispensando o uso de planilhas, simplificando o trabalho das partes no preenchimento e na compilação de dados mensais e anuais, otimizando a pontuação e reduzindo o tempo de processamento. Também propusemos o uso da gamificação”, explica Isis.

“Os participantes precisaram resolver demandas da maior cooperativa de saúde do Brasil. As equipes entregaram praticamente os protótipos das soluções elaboradas nos dias de trabalho. O balanço é positivo, tendo em conta que o parceiro demonstrou que as soluções apresentadas fazem sentido para a resolução das demandas”, diz o diretor de Relações Empresariais e Comunitárias da UTFPR em Campo Mourão, Rafael Pequito.

De acordo com o diretor-superintendente da Unimed em Campo Mourão, Paulo Colchon, participar do hackathon ajudou a posicionar a cooperativa como uma empresa de inovação no ecossistema do município, fortalecendo a cultura da inovação entre colaboradores, cooperados e a comunidade. Existe a expectativa de que algumas propostas do hackathon sejam desenvolvidas em parceria com a cooperativa.

“Mesmo sem serem da área de saúde, os participantes conseguiram compreender profundamente os nossos processos, fluxos, as dores envolvidas e criaram ferramentas muito interessantes, com um olhar diferente do que estamos acostumados. Ficamos contentes com o resultado”, declara Colchon.

O consultor do Sebrae/PR, Gabriel Rezende, destaca que o principal objetivo foi promover inovação para Campo Mourão. “O evento atraiu pessoas que não são especificamente da área de tecnologia, para pensar inovação, desta vez, na área da saúde. O hackathon é uma forma de provocar estudantes, empresários e profissionais a criar. A atividade prestigiou o Empreende Week e o nosso município, isso pelo grande objetivo de gerar inovação e riquezas para a cidade”, comenta Rezende.