Santa Casa paga salário atrasado, evita greve, mas situação financeira ainda é crítica

Motivo de grande polêmica nesse início de ano, o atraso no pagamento dos salários de dezembro dos servidores da Santa Casa foi solucionado ontem. A diretoria efetuou o pagamento evitando uma possível greve anunciada pelo Sindicato da categoria a partir desta terça-feira, 16.

Apesar da questão salarial ter sido solucionada, a situação financeira do hospital continua extremamente crítica, conforme explicou a presidente da instituição, Mariceli Bronoski. Segundo ela, o bloqueio de contas devido a uma dívida de 2014 contribuiu para o atraso no pagamento dos funcionários.

“No dia 10 de janeiro houve bloqueio dos valores em conta devido a uma pendência de renegociação de 2014”, relatou ela. Há seis meses na presidência da Santa Casa, Mariceli explica que a situação financeira continua extremamente difícil.

“Os repasses são insuficientes, não houve nenhum aumento ainda, os valores do SUS não cobrem os custos, por isso é necessários que os municípios e o Estado auxiliem com valores adicionais, como ocorre em outros hospitais da região”, conclama.

No entanto, Mariceli afirma que a nova diretoria tem o controle total das despesas e receitas. Apesar da escassez de recursos, ela também destaca avanços notáveis, como o restabelecimento do atendimento médico, especialmente na UTI Neonatal e Maternidade, que estavam em risco de fechar.

Também destaca o pagamento dos honorários médicos durante a gestão; presença de equipe médica intensivista na UTI adulto; realocação do pronto atendimento para melhorar o atendimento; revisão de contratos e salários para isonomia; ajuste do fluxo de caixa; renegociação do FGTS atrasado; e negociações com fornecedores, servidores e prestadores de serviços.

No mês de dezembro, segundo a presidente, o hospital negociou com o município de Campo Mourão o adiantamento dos valores que a Santa Casa produz, para que fosse possível pagar o 13º salário dos funcionários e ajudar a pagar valores pendentes. “Uma parte do valor foi pago em dezembro, e a outra parte receberemos em janeiro. O valor será descontado em 10 parcelas”, revela.

Outra conquista citada por ela, foi a aprovação do credenciamento da Santa Casa para as cirurgias bariátricas. “Foi uma grande conquista para toda região. Estamos finalizando os ajustes no centro cirúrgico para iniciar os procedimentos.”

Buscando uma revisão dos valores repassados, a diretoria do hospital vem mantendo diálogo com o município de Campo Mourão e demais municípios da região da Comcam, levando inclusive ao conhecimento do Conselho de Saúde e do Ministério Público, por meio de Oficios e reuniões, com a apresentação de planilhas e cálculos.

Quanto às baixas da diretoria, Mariceli diz que cada pessoa tem seus motivos pessoais, seus anseios e suas decisões. “O histórico da Santa Casa evidencia em sua diretoria reflexo disso, pessoas que ficaram 1 mês, outras que ficaram anos, outras que nem ficaram. Somente cada uma delas pode responder o motivo, ou as vezes nem mesmo elas conseguem ter a resposta”, conclui.