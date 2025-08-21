Museu Municipal de Campo Mourão amplia acervo com peças do Museu de Medicina do Paraná

O Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira acaba de ampliar seu acervo com a chegada de novas peças cedidas pelo Museu de Medicina do Paraná. Os objetos já estão em exposição na Sala da Medicina, espaço dedicado a retratar a trajetória da saúde no município.

Entre os itens incorporados estão frascos históricos de medicamentos, que se somam a outros objetos marcantes, como equipamentos utilizados pelos primeiros médicos de Campo Mourão e o diploma do Doutor Delbos Zola Leodoro da Silva, considerado o primeiro médico do município – documento de grande valor histórico.

O prédio que hoje abriga o museu funcionou como centro de saúde até a década de 1980. Por anos, o espaço reuniu consultórios e serviços médicos que atenderam milhares de mourãoenses, tornando-se um dos locais mais simbólicos da história local.

Além das novidades já em exposição, o museu busca ainda incorporar ao acervo a famosa pistola de vacinação, lembrada com nostalgia por muitas gerações. O equipamento, utilizado em campanhas de imunização, se tornou um símbolo da saúde pública e da luta contra epidemias.

Para a Secretaria Municipal de Cultura, a parceria com o Museu de Medicina do Paraná reforça a relevância da preservação da memória da saúde. “Essas peças ajudam a contar a história de como a medicina se desenvolveu em Campo Mourão. Ter esse acervo aqui significa não apenas valorizar os profissionais pioneiros, mas também permitir que a população compreenda a relevância do cuidado com a saúde ao longo do tempo”, destacou o Secretário de Cultura, Roberto Cardoso.

A nova exposição já está aberta para visitação no Museu Municipal, que segue cumprindo sua missão de preservar e divulgar a memória da cidade.