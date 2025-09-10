Museu de História, Imagem e Som recebe obra de artista indígena em Campo Mourão

A manhã desta terça-feira (9) foi marcada por um gesto simbólico de valorização cultural em Campo Mourão. O Museu de História, Imagem e Som Deolindo Mendes Pereira recebeu a obra “A menininha”, do artista Felipe Rodrigues Werner (Verá Mirim), que assina artisticamente como Tolteca.

Atuando nas artes desde 2005, Tolteca integra a comunidade Tekoha Verá Tupã’i – cujo nome significa “Relâmpago de Deus” – e define sua produção como expressão de identidade e trajetória coletiva. A doação aproxima ainda mais a comunidade indígena do museu, que desde sua reforma ampliou o espaço dedicado aos povos originários, exibindo obras, peças arqueológicas com mais de 10 mil anos e um documentário produzido pelos próprios indígenas.

Durante a cerimônia, o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, destacou a relevância do gesto: “A sensibilidade do artista em doar sua obra fortalece a sala dos povos indígenas e reafirma o papel do museu como espaço de todos e para todos.” O secretário também adiantou que a instituição deve receber novas ações em parceria com a comunidade nos próximos meses.

O ato contou com a presença do coordenador-geral do município, Francisco Pequito; do advogado Iran Roberto Brzezinski; de Mauricio Pozza Rodrigues, responsável pelo acervo artístico da Secretaria de Cultura; do historiador Jair Elias, coordenador do museu; além de servidores e convidados.