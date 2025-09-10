Campanha “Setembro Verde” reforça importância da doação de órgãos

Em meio à dor da perda, o gesto de doar órgãos pode representar esperança para muitas pessoas. Essa é a mensagem que norteia a campanha “Setembro Verde”, que busca conscientizar a população de Campo Mourão sobre a doação de órgãos e tecidos. Um único doador pode salvar até oito vidas e beneficiar mais de dez pessoas, tornando esse ato um dos maiores gestos de solidariedade e amor ao próximo.

Em 2024, a Santa Casa de Campo Mourão, referência no atendimento hospitalar da região, realizou a captação de 24 órgãos sólidos, como coração, fígado e rins, destinados a transplantes. O Paraná, segundo dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), atingiu nos primeiros seis meses de 2025 a marca de 37,9 doações por milhão de habitantes, índice 94% superior à média nacional (19,5 por milhão).

A decisão de doar não apenas oferece uma nova chance a quem espera por um transplante, mas também ajuda a transformar o luto em esperança. Todos os órgãos doados são destinados a uma lista única do Ministério da Saúde. Diferentemente do que muitas pessoas acreditam, a fila de transplantes não funciona por ordem de chegada. A seleção dos receptores segue critérios técnicos como compatibilidade sanguínea e genética (HLA), peso, altura e gravidade clínica, que variam conforme o órgão.

A importância do diálogo com a família

Para ser doador não é necessário deixar nada por escrito, apenas comunicar o desejo à família. É a autorização dos parentes que torna possível esse gesto de amor. Pela legislação brasileira, a doação só ocorre com o consentimento do cônjuge ou de parente maior de idade até o segundo grau (pais, filhos, irmãos, avós e netos), mediante documento assinado com duas testemunhas no momento da confirmação do óbito.

Em Campo Mourão, esse diálogo é realizado por profissionais da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), da Santa Casa, como as enfermeiras responsáveis Gabriela Nicodemos da Costa e Susana Cândido, que acolhem e orientam os familiares diante de um momento delicado. “Nosso trabalho é esclarecer dúvidas e apoiar as famílias para que a decisão seja tomada com segurança e consciência”, explica Gabriela.

Conscientização

A Santa Casa de Campo Mourão programou diversas ações de conscientização para estimular o diálogo entre familiares e ampliar o entendimento da população sobre a doação de órgãos. A mobilização acompanha o Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado em 27 de setembro (Lei Federal nº 11.584/2007). No Paraná, o tema é reforçado pela Lei Estadual nº 18.803/2016, que instituiu o Setembro Vermelho, voltado às ações de esclarecimento e incentivo à doação de órgãos e tecidos.