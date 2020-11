Motociclismo: palhaço do Espaço Sou Arte vence modalidade do On Track

A modalidade de minimotos/melhor fantasia disputada no On Track, competição recentemente realizada na cidade de Sorocaba (SP), foi vencida por Carlos Eduardo Correia, mais conhecido como palhaço Coquinho, integrante da trupe profissional do Espaço Sou Arte, de Campo Mourão. Oito competidores, oriundos de vários estados brasileiros, participaram da modalidade.

O On Track é o maior evento de flat track realizado no Brasil e o anão Coquinho disputou a competição como convidado da Lucky Friends, empresa de peças customizadas de motos, que patrocinou sua participação. Através de parceria com a Associação Sou Arte, Carlos Eduardo competiu como o personagem Biscoito Boladão, que interpreta em muitos espetáculos da companhia artística sediada em Campo Mourão.

Ao final da competição no interior paulista, o palhaço do Espaço Sou Arte foi surpreendido como o prêmio oferecido pela empresa MXF pela vitória: uma minimoto zero quilômetro. Em razão da estatura do campeão, a moto oferecida – com 75 centímetros de altura – passa agora por customização em Curitiba – oferecida pela Lucky Friends – para que ele a possa pilotar.

Atualmente, Coquinho já transita pelas vias públicas de Campo Mourão com sua minimoto, chamando a atenção de todos.

FLAT TRACK

O flat track é uma corrida de motos que acontece em circuito oval plano, composto por duas retas, duas curvas para a esquerda e motos sem freio dianteiro. Ele pode ser disputado em superfícies de asfalto, concreto ou terra. Quando surgiu, os pilotos viram na modalidade a oportunidade de testar sua perícia. Já as marcas viram a oportunidade de testar suas motos.

Trata-se de um estilo de corrida que permite plataformas diferentes das habituais em competições de motovelocidade ou off-road. Não é raro ver Harley Davidson, Indian ou Royal Enfield em corridas de flat track ao redor do mundo e todas essas marcas reconhecem a importância que o esporte tem enquanto campo de testes, da mesma forma como fizeram há um século atrás, quando o esporte surgiu.

As motos são totalmente preparadas, mas muitas são as mesmas que se encontram nas concessionárias atualmente. As corridas de Flat Track são tradicionais no motociclismo dos Estados Unidos e são disputadas há quatro anos no Brasil. O crescimento da categoria no país motivou a criação da Liga Brasileira de Flat Track, que reúne cinquenta pilotos.

O evento On Track funcionou como um campeonato brasileiro e substituiu duas provas canceladas por causa da pandemia: o BMS Motorcycle (que seria em Curitiba) e o Lucky Friends Rodeo Motorcycle (em Sorocaba). O Flat Track é uma prova de custom (em português: personalizados), expressão que define motos com estilo criado pelo próprio piloto ou por uma equipe.

O CAMPEÃO

Nascido em Araruna, o mais novo de três irmãos, Carlos Eduardo Correia– o palhaço Coquinho começou a atuar no Espaçou Sou Arte em 2008. Antes trabalhou em um supermercado da família. Ele é apaixonado por motos e já foi campeão de fisiculturismo Sul Brasileiro – FBB 2015/Categoria Anão Mais Forte.