Mostra de Dança de CM promove espetáculos e workshops gratuitos

O município de Campo Mourão, por meio da Fundação Cultural e Academia Municipal de Ballet, promove, de 02 a 06 de agosto, a Mostra de Dança de Campo Mourão. O evento, que celebra a arte da dança, oferecerá uma série de espetáculos gratuitos e atividades formativas.

Com o objetivo de valorizar e incentivar a dança em suas diversas manifestações, a Mostra proporcionará oportunidades para o aprimoramento técnico e a reciclagem de conhecimentos para os grupos participantes e o público interessado.

O palco do Teatro Municipal será o cenário para os espetáculos de renomadas companhias convidadas. Entre as apresentações, destaca-se o Ballet de Londrina, trazendo seu espetáculo “BORA!”; o Grand Pas de Deux, com as obras “Paquita” e “O Corsário”. A EF Jazz Company também irá se apresentar, trazendo ao palco “Amargas Tulipas & Ruídos e Paixões”.

Além das companhias convidadas, a mostra também dará espaço para os grupos de dança da própria cidade e da região. As apresentações não competitivas abrangerão diversas modalidades, como ballet, jazz, dança contemporânea e danças populares, proporcionando uma experiência rica e diversificada ao público presente.

A Mostra de Dança também estenderá seu alcance às escolas municipais em uma mostra itinerante, em parceria com a Secretaria de Educação. Nessa iniciativa, o espetáculo “MONSTRUÁRIO”, do Coletivo Nós em Traço, de Curitiba, encantará os estudantes com sua expressão artística e criatividade.

Para o aprimoramento técnico dos estudantes de dança de Campo Mourão, serão oferecidos workshops de ballet, jazz e dança contemporânea. As inscrições para essas atividades são gratuitas e estarão sujeitas à disponibilidade de vagas. Os interessados podem se inscrever por meio do link: https://campomourao.atende.net/cidadao/pagina/mostra-de-danca-2023

Programação:

02/08 -20h – Ballet de Londrina: Bora

03/08 – 20h – Grand Pas de Deux: Paquita e O Corsário

04/08 – 20h – EF Jazz Company: Amargas Tulipas & Ruídos e Paixões

05/08 – 20h – Mostra dos grupos inscritos

06/08 – 18h – Mostra dos grupos inscritos

Local: Teatro Municipal. Necessário chegar com 30 minutos de antecedência.

Ingressos: gratuitos.