Mostra de Dança começa hoje com espetáculos gratuitos e workshops com grandes nomes da dança

Começa nesta quinta-feira (14) a Mostra de Dança 2025 de Campo Mourão, que segue até domingo (17) com uma programação repleta de espetáculos, apresentações de academias e workshops gratuitos. O evento, realizado pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, acontece no Teatro Municipal e na Casa da Cultura e promete movimentar a cena cultural da cidade com atrações para todos os públicos.

A abertura será às 20h, com o espetáculo “A Lenda das Cataratas”, da Curitiba Cia de Dança, sob direção de Nicole Vanoni. A obra traz para o palco a grandiosidade e o simbolismo de uma das mais belas paisagens naturais do Brasil.

Na sexta-feira (15), também às 20h, a companhia UNUM Ação em Dança, de Curitiba, apresenta “EVA – Vida Elegante”, dirigido por Ian Mickiewicz, explorando a delicadeza e a força da expressão feminina na dança contemporânea.

O fim de semana será dedicado às apresentações de grupos e academias que se inscreveram para participar, com horários especiais: sábado (16), às 18h, e domingo (17), às 17h, no Teatro Municipal. A diversidade de estilos promete envolver o público.

Samantha Andrade, coordenadora da Academia Municipal de Ballet, destaca a importância do evento: “A Mostra de Dança é um momento único para Campo Mourão, onde a arte se encontra com a comunidade. É uma oportunidade para celebrar a diversidade da dança, valorizar nossos talentos locais e inspirar novas gerações. A programação deste ano está incrível, com espetáculos de alto nível e workshops que enriquecem a formação de nossos bailarinos.”

Paralelamente às apresentações, o festival oferece uma intensa programação de workshops voltados a estudantes, professores e profissionais de dança. Todas as vagas já foram preenchidas.

Nesta quarta-feira (13), as atividades começaram com uma oficina de Dança Contemporânea, ministrada por Jaime Bernardes, da Curitiba Cia. de Dança.

No sábado (16), os workshops começam às 8h, com Daniel Siqueira (Curitiba) ministrando Ballet Clássico Avançado até as 10h. Em seguida, das 10h15 às 12h15, o mesmo professor conduzirá uma oficina de Técnicas de Pas de Deux. À tarde, das 13h às 15h, Ian Mickiewicz (Curitiba) trabalhará a Técnica Masculina no Ballet Clássico, enquanto das 15h às 17h, Eduardo Tomaz (Londrina) comanda uma vivência em Danças Urbanas.

No domingo (17), as atividades começam às 9h, com duas oficinas simultâneas: Michele Cas (Curitiba) ensina Dança do Ventre, e Gabriela Begali (Ponta Grossa) conduz uma aula de Jazz Avançado, ambas até as 11h. Das 11h15 às 13h15, Joe Siqueira (Cascavel) fecha a programação de workshops com Dança Contemporânea.

Os ingressos para os espetáculos serão distribuídos gratuitamente 30 minutos antes de cada apresentação, no próprio Teatro Municipal.