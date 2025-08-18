Mostra de Dança 2025 teve programação com diversidade de estilos e valorização da cultura local

Entre os dias 14 e 17 de agosto, Campo Mourão realizou, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a Mostra de Dança 2025, evento que reuniu companhias profissionais, academias e grupos locais em quatro dias de espetáculos e workshops.

A programação contou com nomes de destaque da dança no Paraná, que ministraram oficinas de ballet clássico avançado, técnicas de pas de deux, danças urbanas, dança do ventre, jazz avançado e dança contemporânea.

A abertura, na quinta-feira (14), trouxe ao palco do Teatro Municipal a Curitiba Cia de Dança, com o espetáculo “A Lenda das Cataratas”, sob direção de Nicole Vanoni. Já na sexta-feira (15), o público conferiu a apresentação da companhia UNUM Ação em Dança, também de Curitiba, com a obra “EVA – Vida Elegante”, dirigida por Ian Mickiewicz. No fim de semana, a programação foi dedicada à etapa de grupos e academias da cidade e região, destacando a diversidade de estilos e idades em cena.

A coordenadora da Academia Municipal de Ballet, Samantha Andrade, destacou o impacto da mostra. “Nossa Mostra de Dança foi muito importante porque conseguiu reunir diferentes níveis e experiências artísticas nestes quatro dias. Tivemos companhias profissionais que trouxeram obras de altíssima qualidade e inspiraram o público, ao mesmo tempo em que oferecemos oportunidades de formação e troca com grupos e academias locais. Esse encontro faz com que nossa comunidade tenha acesso à arte, valorize nossos talentos e se reconheça como parte do movimento cultural”, afirmou.

Entre os participantes, a jovem Sara Emely de Campos relatou a experiência de participar das oficinas. “Eu participei dos workshops de dança do ventre e contemporânea. Foi a primeira vez que fiz aula de dança do ventre e gostei bastante, a professora até trouxe uma parte teórica. Já no contemporâneo, senti dificuldade em alguns movimentos porque estava sem treinar há algum tempo, mas amei a oficina”.

Já a artista Danielli Queiroz, que integrou tanto a etapa de apresentações quanto as oficinas, destacou a organização e a diversidade do evento. “Foi tudo tranquilo e rápido, não ficou cansativo. Tinha gente de todas as idades dançando. Muitas mulheres subiram ao palco pela primeira vez, o que foi muito especial”.

Com espetáculos de qualidade, oficinas intensivas e grande participação do público, a Mostra de Dança 2025 reforçou o papel de Campo Mourão como referência regional na valorização da cultura e da formação artística.