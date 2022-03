Mostra Cultural prossegue até dia 25 de março

Dança, teatro, circo e música fazem parte da Mostra Cultural, organizada pela Fundação Cultural e realizada no Teatro Municipal. Os espetáculos, que são gratuitos, começaram no domingo (13) e vão até dia 25 de março, sempre às 20 horas. A Mostra marca a retomada dos eventos artísticos que estavam paralisados por conta da pandemia de Covid-19.

“A cultura ganha muito com essa diversidade de espetáculos proporcionado pela Mostra. A cultura é transformadora e temos o Teatro, que é nossa casa e todo esse incentivo do município, com a Lei de Incentivo a Cultura”, destacou a produtora Ana Molina, da Cia Laboratório do Movimento Dança Contemporânea.

A Mostra é mais uma ação decorrente da Lei Federal Aldir Blanc, com espetáculos resultantes de propostas aprovadas em 2020 pelo município de Campo Mourão. “A classe artística foi uma das mais prejudicadas pela pandemia, pois ficou dois anos sem poder realizar eventos. Queremos que a cultura de Campo Mourão possa voltar a ser como antes”, disse o prefeito Tauillo Tezelli, que prestigiou o Espetáculo de Dança Preto e Branco, na noite de segunda-feira (14).

Ingressos podem ser reservados via plataforma Sympla, no link: https://campomourao.atende.net/subportal/fundacao-cultural-campo-mourao/pagina/mostra-cm-cultural