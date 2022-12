Mostra Cultural: Acordes & Encontros e Orquestra Viola no Campo na praça São José

A programação da última noite da Mostra Cultural, nesta sexta-feira (23/12), na praça da Catedral de São José, em Campo Mourão, tem show gratuito do grupo de choro “Acordes e Encontros” e apresentação da Orquestra Viola no Campo. Ao longo da semana aconteceram outras nove apresentações de grupos musicais e de dança na Mostra Cultural, que faz parte do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”.

Nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, apresenta-se o grupo de choro “Acordes e Encontros”. Composto por sete integrantes e há 10 anos “na estrada”, o grupo é de Campo Mourão e consagrou-se por realizar tributos a renomadas bandas e cantores nacionais e internacionais, de estilos variados, como Pink Floyd, Jacob do Bandolim, Vinícius de Moraes, etc. Atualmente, a banda apresenta o espetáculo musical “O Alegre Choro do Paraná”.

É um dos grupos musicais mais atuantes em Campo Mourão e seus integrantes, além dos shows, também participam de projetos que levam aulas de música a estabelecimentos de ensino e instituições sem fins lucrativos. Mayco Ernet (bandolim), William Versori (cavaquinho), Saulo Giovane (violão sete cordas), Lucas Nery (clarinete), Antônio Paulino Júnior (violão oito cordas) e Wesley Ribeiro (percussão) são os integrantes do grupo.

Em 2014/15, o grupo Acordes e Encontros gravou um CD e realizou turnê por quatro cidades do Paraná, através de projeto aprovado pela lei federal de Incentivo à Cultura. Na sequência, através da Lei de Incentivo Estadual/PROFICE 2017/2018, atendeu a cinco cidades da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam) com shows e oficinas.

No ano de 2019, a banda foi contemplada na Lei de Incentivo à Cultura de Campo Mourão (aulas de teoria musical, violão e percussão) e pela Lei de Incentivo à Cultura do Paraná. Também participou da Mostra Cultural do projeto “Campo Mourão – Cidade Natal”. Já em 2020 teve projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc (espetáculo de chorinho e aulas de violão e teoria musical no CEDUS).

Pelo PROFICE, o grupo circulou com shows pelas cidade de Rancho Alegre do Oeste, Campina da Lagoa, Moreira Sales e Boa Esperança.

ORQUESTRA NO CAMPO

O segundo show da última noite da Mostra Cultural/2022 começa às 21 horas. Será com a Orquestra no Campo, de Campo Mourão, que teve sua origem no propósito de promover o resgate e difusão da viola caipira e suas músicas raízes.

Fazem parte da Orquestra no Campo: Artur Rovida, França Nery, José Carlos Pereira, Marcos Vilmar Oliveira, Antônio Domingues, Jobs Rocha, Dolorindo Ferreira Pedrosa, Valdemar Soares de Oliveira, Moacir Pina de França, Pedro Benedito Porfírio, Mariana Coelho Portilho Bernardi, Marcos Rosa, Adilson Machado Borges, Cláudio Roberto Cazavéchia e João Braz.

O início foi com o Grupo Viola no Campo, idealizado pelo professor Artur Rovida, que foi membro da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. Dois projetos apresentados pelo Instituto São José de Viola Caipira já foram contemplados: pela Lei Rouanet (Ministério da Cultura) e pelo Fepac (Campo Mourão). Além de apresentações em Campo Mourão, Juranda, Peabiru e Engenheiro Beltrão, foram ministradas aulas e oficinas.

QUINTAL DO NOEL

A programação desta sexta-feira inclui ainda a atuação de artistas performáticos da Associação Sou Arte, que estarão interagindo com os espectadores, com um momento especial no “Quintal do Noel”, com a presença confirmada do Papai Noel.

O projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal”, com execução a cargo da Associação Sou Arte, é uma realização do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura. Neste ano, o projeto tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Colacril, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Supermercados Paraná, Unimed Campo Mourão e Integrado.

Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).