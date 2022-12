Motociclista fica gravemente ferido em acidente em frente ao Parque de Exposições

O condutor de uma motocicleta foi mais uma vítima de acidente em Campo Mourão. O homem de 45 anos seguia sentido Peabiru a Campo Mourão pela PR-317, quando acabou se envolvendo em um acidente com um VW/Gol, em frente ao Parque de Exposições.

O acidente ocorreu no início da noite desta quinta-feira, 22. Segundo as informações, tanto a moto quanto Gol seguiam no mesmo sentido, quando ao chegar em frente ao Parque de Exposições, o motorista do automóvel teria sinalizado para acessar a via paralela com a rodovia.

O motociclista, que pode não ter entendido a manobra do Gol tentou fazer a ultrapassagem e bateu na lateral do veículo. Com o impacto ele caiu, bateu a cabeça e ficou inconsciente.

O Siate fez o primeiro atendimento até a chegada do Samu que encaminhou a vítima em estado grave ao hospital Pronto Socorro. O motorista do Gol de 33 anos não se feriu. A Polícia Rodoviária Estadual fez o registro da ocorrência para apurar as causas do acidente.