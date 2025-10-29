CM abre inscrições para a 5ª etapa do Circuito de Corridas Fecam – Etapa São José

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Fundação de Esportes (Fecam), abre nesta quarta-feira (29) as inscrições para a 5ª etapa do Circuito de Corridas Fecam – Etapa São José, que será realizada no dia 9 de novembro de 2025, na Avenida João Batista Salvadori, no Jardim Cidade Alta II.

Serão 1.400 vagas, sendo 400 para a prova de 21 km e 1.000 distribuídas entre as demais distâncias (3 km, 6 km e 11 km). As inscrições ficam abertas até 2 de novembro, com taxa de R$ 25,00 mais duas caixinhas de 200 ml de água de coco, destinadas a pacientes em tratamento oncológico. As inscrições podem ser feitas pelo link: http://bit.ly/47rwL0H, a partir das 18h.

A largada dos 21 km será às 6h, seguida pela categoria PCD às 6h20 e pelas demais modalidades às 7h. Haverá tempo de corte de 3h20 nos 21 km. Os atletas receberão kit com número de identificação e chip de cronometragem.

A retirada dos chips ocorrerá nos dias 6 e 7 de novembro para moradores de Campo Mourão e no dia 8 de novembro para atletas de outros municípios, no Shopping Paraná Família. Não haverá entrega no dia da prova. Todos os participantes receberão medalha, e haverá troféus para os três primeiros colocados gerais e por faixa etária, além de premiação para atletas PCD.

Com o apoio dos patrocinadores locais Imobiliária Casa Fácil, Prix Academia, Supermercados Paraná, Unimed e Gela Boca, o Circuito de Corridas Fecam segue fortalecendo o esporte e a qualidade de vida em Campo Mourão, reunindo atletas locais e regionais em mais uma grande etapa.