Lei Aldir Blanc: inscrições abertas para o Programa Bolsa Qualificação Cultural

O governo do Paraná, por meio da Lei Aldir Blanc, lançou nesta quarta-feira (15) o edital de inscrição para o Programa Bolsa-Qualificação. Serão concedidas até 12 mil bolsas para trabalhadores e trabalhadoras da Cultura residentes no Estado. Campo Mourão vai receber 97 bolsas e as inscrições vão até dia 30 de setembro.

O pagamento das bolsas será realizado ao fim de cada módulo, em três parcelas de R$ 1.000,00, totalizando R$ 3 mil reais por bolsista. As vagas estão divididas entre as oito macrorregiões histórico-culturais do Paraná, com base na proporção da população de cada município, projetada pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social no ano de 2021.

O Programa Bolsa Qualificação Cultural será operacionalizado em parceria com equipe técnica da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e oferecerá cursos nas áreas de: Artes Visuais; Audiovisual; Circo; Dança; Literatura, Livro e Leitura; Música; Ópera; Povos, Comunidades Tradicionais e Culturas Populares; Teatro; e Técnicos. As aulas acontecerão na modalidade Ensino à Distância (EaD), porém, os interessados que não tiverem acesso à internet poderão solicitar material impresso à UEPG.

Podem se inscrever trabalhadores e trabalhadoras do setor cultural com idade mínima de 18 anos, com comprovada atuação na área de no mínimo dois anos e que residam no Paraná. Edital completo e inscrições: https://inscricoes.apps.uepg.br/