Curso gratuito de Comunicação Assertiva Aplicada a Vendas no Senac

Nesta sexta-feira (16) iniciam-se as inscrições para o curso gratuito de Comunicação Assertiva Aplicada a Vendas. As aulas serão transmitidas remotamente (ao vivo) com interação em tempo real com o tutor através de metodologia inovadora.

O período de inscrição vai de hoje ao dia 28 de outubro e o curso começa no dia 5 de novembro, com término para o dia 11 de dezembro. O horário será das 19h às 22h, às quintas e sextas-feiras.

Pré-requisitos: 16 anos completos e Ensino Fundamental Completo. A inscrição deverá ser feita pelo link: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=11&tc=202000105

As vagas são limitadas e obedecem aos critérios de seleção do Programa Senac Gratuidade. Mais detalhes pelo WhatsApp 44 98456-4525 ou pelo telefone 44 3518-5600