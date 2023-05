A quarta edição da campanha Aquece Paraná 2023 começa nesta sexta-feira (12). Iniciativa da Superintendência Geral de Ação Solidária, ela tem o objetivo de arrecadar cobertores, agasalhos e roupas em bom estado de uso para ajudar as pessoas mais vulneráveis a enfrentar o inverno rigoroso do Estado.

As arrecadações acontecem entre os dias 12 de maio e 17 de agosto. A campanha tem postos para entrega distribuídos nos quartéis dos Corpos de Bombeiros de todo o Paraná.

A primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, presidente do Conselho de Ação Solidária, diz que a iniciativa pretende beneficiar famílias em situação de pobreza e que sofrem com o frio intenso.

“Além de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade, a campanha Aquece Paraná tem um papel fundamental de conscientizar a população sobre a importância da solidariedade e da empatia. Através da doação de roupas e cobertores em bom estado. Vamos mostrar que juntos podemos construir uma sociedade mais justa e acolhedora para todos. Convidamos a todos para participar dessa iniciativa e fazer a diferença na vida de quem mais precisa”, afirma.

Segundo Cristina Ricordi, superintendente de Ação Solidária, o frio está cada vez mais próximo, o que motiva ação por parte do Poder Público. “É fundamental unirmos nossos esforços para ajudar quem mais precisa. Cada cobertor, cada peça de roupa doada pode fazer a diferença na vida de alguém que está passando por dificuldades. Por isso, contamos com a colaboração de todos os paranaenses para que possamos aquecer o coração e o corpo daqueles que mais precisam”, complementa

Nos três primeiros anos de campanha, mais de 220 mil itens foram arrecadados e distribuídos nos 399 municípios.

Fonte: Agência Estadual de Notícias