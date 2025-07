Mais de 11 kg de drogas são apreendidos em abordagem a ônibus em Ubiratã

Uma operação conjunta entre a Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) de Cascavel e a Polícia Militar, por meio do 11º Batalhão, resultou na apreensão de 11,2 quilos de maconha na cidade de Ubiratã. A ocorrência foi registrada por volta das 21h30 de ontem.

A droga foi localizada em uma mala no compartimento de bagagens de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu–São Paulo. A informação foi repassada pelo DENARC à equipe da PM após a prisão de um homem de 35 anos na rodoviária de Cascavel, suspeito de tráfico de drogas. Segundo os investigadores, a mala com os entorpecentes pertencia ao detido.

Após a abordagem ao ônibus, os policiais localizaram a bagagem com os tabletes de maconha. Todo o material apreendido foi encaminhado ao órgão competente para os procedimentos legais.