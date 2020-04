Bairros mais afetados pela dengue receberão “fumacê”

Dez bairros de Campo Mourão com maiores índices de infestação do mosquito Aedes aegypti receberão pulverização de inseticida com veículos, o popular “fumacê”. A aplicação será realizada nesta quinta (30) e se não for concluído terá continuidade na sexta (1º). “Os moradores dos quarteirões onde ocorrerá a pulverização já estão sendo informados por nossos agentes sobre como proceder para que o serviço seja eficaz”, ressalta o chefe da Vigilância em Saúde, Carlos Bezerra.

O serviço vai começar na tarde desta quinta-feira pela Vila Guarujá, onde foram registrados 70 casos positivos da doença, com pulverização de 20 quadras. Os demais bairros serão o Cohapar (32 quadras), Vila Cândida (31), Novo Horizonte (60), Alvorada (35), Bandeirantes (33), Modelo (35), Santa Cruz (45), Mário Figueiredo (31) Aparecida/Batel (33). No total serão atingidos mais de 7,5 mil imóveis, em 355 quarteirões.

“O trabalho será realizado com três veículos disponibilizados pela 11ª Regional de Saúde, com apoio do município”, explicou Bezerra, ao acrescentar que a ação será repetida a cada cinco dias. A orientação aos moradores ao ouvirem o barulho da camioneta do fumacê é abrir as portas e janelas, proteger alimentos e água para consumo e cobrir gaiolas de aves e colméias. A água de bebedouros de animais deve ser trocada após a aplicação.

Do mês de agosto de 2019 até a semana passada Campo Mourão registrou 808 casos positivos de dengue, dos quais 8 importados. O município decretou estado de calamidade pública. “Temos realizado um trabalho permanente de campo, com visita dos agentes, vistorias, atendimento de denúncias e notificações. Mais uma vez pedimos a colaboração da população para que não deixem água parada nos imóveis”, conclama Bezerra.