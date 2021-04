Covid-19: Santa Casa volta a correr risco de colapso

Apesar de registrar números mais reduzidos de casos nos últimos dias, a pandemia do coronavírus continua causando preocupação no hospital Santa Casa de Campo Mourão.

Em nota, na manhã desta sexta-feira, a direção do hospital informou que a Santa Casa corre risco iminente de colapso em relação a oferta de medicamentos necessários para manutenção de sedação, bem como medicações fundamentais para ventilação mecânica de pacientes acometidos pela Covid-19.

Isso ocorre, segundo o hospital, devido ao alto índice de insumos utilizados para o tratamento de pacientes entubados. “Em razão da gravidade do momento, a disponibilidade atual de estoque do hospital atingiu o seu limite crítico e poderá comprometer o atendimento aos pacientes da Covid-19, assim também como das demais enfermidades a partir dos próximos dias. A situação é agravada pela dificuldade em adquirir os medicamentos no mercado e nas quantidades necessárias”, diz a nota do hospital.

A direção informa ainda que a Instituição está buscando alternativas em todas as esferas do governo para solucionar o problema, entretanto reforça o pedido à comunidade em geral para que mantenham o distanciamento social e a utilização de todos os protocolos de higienização.