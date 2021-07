Secretaria de Educação retorna as aulas de forma híbrida em CM

A Secretaria Municipal da Educação retomará na próxima segunda-feira, dia 26 de julho, as aulas do ensino fundamental do 1º ao 5º ano de forma híbrida, assim como a Educação Especial e Ejai. Já a educação infantil continuará apenas com ensino remoto.

A secretária municipal de Educação, Tânia Caetano, explica que no sistema híbrido as turmas são divididas em dois grupos. Enquanto um grupo recebe o conteúdo de forma presencial nas salas de aula, o outro terá os conteúdos gravados disponibilizados no portal Atla Ensino. “A cada semana os grupos são trocados”, esclarece.

Nesta quinta e sexta-feira (dias 22 e 23), as unidades de ensino estarão em reunião pedagógica e Sipat para preparação do retorno após o período de férias. Para os servidores da Educação nos próximos dias será iniciado o planejamento e organização com a revisão e atualização do Plano de Cargos, Carreira e Valorização do Magistério do município. “Essa é uma demanda importante na carreira profissional do Magistério”, concluiu a secretária.