Colisão entre duas carretas na PRC-487 deixa um morto e dois feridos

Uma violenta colisão frontal entre duas carretas no início da manhã desta sexta-feira, 7, na rodovia PRC-487, causou a morte de uma pessoa e deixou outras duas feridas, uma delas em estado grave.

O acidente ocorreu após o trevo de acesso a Iretama, sentido a Pitanga, quase em cima da ponte do Rio Muquilão. Uma das carretas estava carregada com soja e a carga espalhou-se sobre a pista.

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar atendimento às vítimas. O helicóptero do Samu também foi acionado para apressar o encaminhamento da vítima mais grave ao hospital Santa Casa de Campo Mourão.

O acidente paralisou o trânsito gerando longas filas nos dois sentidos da rodovia. A Polícia Rodoviária está no local para apurar as circunstâncias do acidente e controlar o trânsito. O corpo da vítima em óbito, ainda não identificado, será encaminhado ao IML de Campo Mourão.