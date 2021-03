Fundação Cultural exibirá auto da Paixão de Cristo on line

A Fundação Cultural de Campo Mourão irá exibir, de 29 de março a 2 de abril, os espetáculos retratando a Paixão de Cristo realizados por ela em anos anteriores. Em razão das restrições da pandemia do Covid-19, a exibição será pela internet, a forma encontrada pela administração municipal para marcar a data de reflexão para os cristãos.

“Queremos proporcionar também aos participantes do espetáculo e ao público em geral a oportunidade de rever as produções realizadas no passado e também revisitar suas memórias”, justificou o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso.

Os espetáculos serão exibidos através da página do Facebook da Fundação Cultural. Será um espetáculo por dia, sempre as 20 horas, durante a Semana Santa. Ao todo serão exibidos cinco espetáculos produzidos entre 2006 e 2015.