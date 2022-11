Rotary Club Verdes Campos promove 5ª Ação Beneficente neste sábado

O Rotary Club Campo Mourão Verdes Campos promove neste sábado, 12, sua 5ª Ação Beneficente, com show de prêmios e jantar no Mourão Garden. A renda do evento será destinada para o Centro de Educação Santa Rita (CEDUS) e a Fundação Rotária.

O evento começa a partir das 19h30. Cada cartela custa R$ 150, com direito a jantar, preparado para 1 mil pessoas. O prêmio principal (3º prêmio) será uma Moto BMW 0km. Também haverá premiação em dinheiro: 1º prêmio (R$ 2 mil) e 2º prêmio (R$ 7 mil).

Haverá mais 20 sorteios extras de R$ 200,00 pelo número da cartela. A ação tem também a parceria com Lar dos Idosos no estacionamento. Para Fundação Rotária o objetivo é viabilizar o projeto para criação de pontos de coletas de leite materno em municípios da Comcam, o qual será feito juntamente com o banco de leite do hospital Santa Casa.