Fundacam vai promover Virada Cultural dias 16 e 17 de outubro

Inspirado na Virada Cultural Paulista, a Fundação Cultural realizará dois dias de muita arte e cultura em Campo Mourão. O evento será realizado nos dias 16 e 17 de outubro com uma programação variada, que inclui música, teatro, circo, literatura, entre outras manifestações artísticas, todas realizadas por artistas locais.

As apresentações serão na Praça São José, onde será montado um palco, e também nas instalações da Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello, no Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, no Teatro Municipal e no canal do Youtube da Fundacam, onde serão exibidos os vídeos do Edital Mostre Sua Arte, lançado em 2020.

“A Virada Cultural tem como proposta principal ser um marco no retorno das atividades presenciais, dentro dos protocolos de segurança e como parte do programa Retoma Campo”, ressalta o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso, ao acrescentar que as atrações artísticas e culturais são gratuitas. Os detalhes da programação serão publicados nas redes sociais da prefeitura.