Fetacam segue com intensa programação e apresenta o espetáculo “O Menino sem Lugar” nesta quarta-feira

A 22ª edição do Festival de Teatro de Campo Mourão (Fetacam) tem seu próximo grande evento nesta quarta-feira (22): o espetáculo “O Menino sem Lugar”, do Grupo Flor de Chita, de Catanduva (SP). A apresentação integra a Mostra Oficial do festival e acontece às 20h, no Teatro Municipal de Campo Mourão, com entrada gratuita e classificação livre.

Promovido pela Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), o festival integra as comemorações dos 78 anos do município.

Inspirado na obra do célebre escritor mineiro Guimarães Rosa, “O Menino sem Lugar” é uma montagem que mergulha no universo da narrativa popular. O espetáculo foi construído a partir de uma pesquisa do Grupo Flor de Chita e traz em sua essência a sintaxe e as paisagens características dos personagens de Rosa. A trilha sonora é executada ao vivo, entrelaçando cirandas e prosas da cultura popular em uma narrativa que transita entre a comédia e o drama.

A trama acompanha a jornada de Guima, um menino órfão que sai em uma missão para encontrar um tesouro mencionado por sua mãe. Sozinho, ele se aventura pelo mundo, faz amigos e, no decorrer de sua busca, descobre que o que procurava estava mais próximo do que imaginava.

O elenco é composto por Ângela Possati, Celso Zukovski, Lucas Alves, Rafael Back, Victor Eduardo Barbosa e Yara Maria. A direção cênica é de Rafael Back e Lucas Alves, com produção de Cris Anovazzi. A concepção de cenário e figurino foi um trabalho coletivo, com desenhos de Mayara Brattig.

O Fetacam consolida-se como uma ferramenta vital para democratizar o acesso às artes cênicas e fomentar um rico intercâmbio entre artistas e companhias teatrais de todo o Brasil. Com início no dia 13 de outubro, o Fetacam 2025 segue com programação até o próximo sábado (26), com atividades distribuídas entre a Mostra Itinerante, Mostra Paralela, Mostra Oficial e um ciclo de Ações Formativas.