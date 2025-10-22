Professora da rede municipal de Campo Mourão é premiada no Concurso Televisando

A professora Regina Rigamonte Alves, da Escola Municipal Domingos José de Souza, de Campo Mourão, foi premiada no Concurso Televisando 2025, da GRPCOM. “Do Campo à Cidade: Conectados pela Sustentabilidade” foi o tema do trabalho inscrito pela professora e realizado por um grupo de alunos do 3º ano B, na categoria Telejornal.

No video, os alunos mostram que a sustentabilidade começa no dia a dia: cuidando da composteira, praticando os 3Rs e valorizando o plantio de árvores. “Foi gratificante o reconhecimento dessa experiência única. Estou muito feliz e honrada”, disse a professora. Ela acrescenta que já vinha trabalhando com os alunos sobre a necessidade de preservar o meio ambiente e aproveitou para adaptar ao tema do concurso

Foi a primeira vez que o concurso aceitou participação de professores da Educação Infantil. No total foram 165 trabalhos inscritos de diversos municípios do Estado, revelando práticas inspiradoras que conectam escola, família e comunidade. Ao todo, 4 professores e 2 escolas foram premiados, e 32 educadores receberam menção honrosa pelo impacto de suas ações.

A professora Regina foi premiada com vale-compras de R$ 2.500,00 e troféu, enquanto a escola receberá uma placa. Cada participante também indicou um parceiro da escola que contribuiu com a prática. A professora Regina indicou a professora Neide Couto, que foi contemplada com um vale compras de R$ 500,00. Os alunos também vão ganhar “kit jornalista”, que será enviado pelos Correios.