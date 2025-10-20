Sol volta ao Paraná e temperaturas ficam perto dos 30ºC até o fim de semana

Após a passagem da frente fria pelo Paraná no sábado (18), uma massa de ar frio chegou ao Estado e as temperaturas reduziram significativamente. Entretanto, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo frio e chuvoso está com os dias contados: gradativamente ao longo desta semana o sol predominará em todas as regiões, e as temperaturas ficarão em torno dos 30°C até o fim da semana.

No sábado (18) as temperaturas mais baixas foram de 12,6°C em Palmas e 13,9°C em Guarapuava. As máximas ficaram entre 19°C e 27°C em todo o estado. Uma frente fria e um sistema convectivo de mesoescala causaram temporais em algumas regiões. Os maiores acumulados de chuva no sábado foram em Maringá (66,8 mm), Cornélio Procópio (54 mm), Campo Mourão (49,4 mm), Guaíra (47,2 mm), Santo Antônio da Platina (44,4 mm), Paranavaí (43 mm) e Londrina (42 mm).

Já no domingo (19), na retaguarda da frente fria, uma massa de ar frio e relativamente úmida chegou ao estado, predominando no setor Leste. O dia amanheceu com temperatura mínima de apenas 4,7°C em Palmas, a mais baixa do estado. As temperaturas ficaram abaixo de 10°C em outras doze cidades, e as máximas não passaram dos 28°C em todo o estado.

“Além da massa de ar frio, os ventos estão soprando do oceano para o continente. Por esse motivo esta segunda-feira amanheceu com muitas nuvens, tanto nas praias quanto na Serra do Mar, inclusive na capital. A tendência é de que tenhamos mais nebulosidade ao longo das próximas horas, inclusive com alguma chuva ocasional na Serra do Mar e também nas praias”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Assim como no Litoral, a chuva leve ou apenas garoa ocasional também podem ocorrer na Região Metropolitana de Curitiba entre a noite de segunda e a madrugada de terça-feira (21). Na RMC as temperaturas máximas não passam dos 18°C, e no Litoral chegam ao redor dos 20°C. No interior do estado o tempo segue estável e com predomínio de sol, mas as temperaturas não devem passar dos 27°C no Norte e dos 28°C no Oeste.

“Nos próximos dias a massa de ar frio ainda se aproxima do estado, mandando umidade do oceano para o continente, portanto segue a previsão de alguma garoa ocasional nas praias. No amanhecer de terça-feira a RMC também terá um pouco mais de nuvens e a tendência é de que o sol apareça no final da manhã e ao longo da tarde”, detalha Kneib.

As temperaturas máximas seguem abaixo dos 20°C no Leste, e os Campos Gerais também terão nebulosidade. No Norte e no Oeste, as máximas podem chegar aos 28°C. O vento ganha destaque. “O vento, que está mais constante nos Campos Gerais, Centro-Sul e no Norte Pioneiro, ainda persiste. Na noite de terça-feira as rajadas de vento poderão atingir valores entre 50 km/h e 60 km/h, associadas a essa variação da temperatura”, ressalta Kneib.

A partir de quarta-feira (22), gradualmente o sol começa a predominar na RMC, com temperaturas máximas já se aproximando dos 26°C na sexta-feira. “No final de semana a tendência é de que o sol predomine com força e o calor volte para todas as regiões do Paraná, inclusive com máximas acima dos 32°C no extremo Noroeste e próximas dos 29°C na capital”, afirma Kneib.

Agência Estadual de Notícias