70ª Rota da Fé reuniu cerca de 200 pessoas em Fênix

A tradicional Rota da Fé “Caminho, Verdade e Vida* foi realizada nesse domingo, 19, de Campo Mourão a Fênix, com trechos de ônibus e caminhadas com visitações religiosas e históricas, comemorando sua 70ª edição.

Mais de 200 peregrinos católicos, oriundos das regiões de Campo Mourão e Maringá, incluindo uma grande caravana de Roncador e caso de família com 3 gerações, avó, filho e netos, participaram da programação promovida há 19 anos pela Diocese de Campo Mourão, através da Pastoral do Turismo Religioso.

Iniciada com Missa na Catedral São José em Campo Mourão, celebrada pelo bispo diocesano Dom Evandro Braun, a peregrinação seguiu em ônibus para o município de Fênix, onde percorreram trecho em caminhada de oração até a Capela Santo Inácio de Loyola, estrutura histórica construída na década de 1940 conhecida como “Igrejinha “.

A programação também contou com visita com orações na Paróquia Divino Espírito Santo, apresentações e exibições de vídeos sobre o turismo religioso local no Centro Cultural.

Após o almoço servido no salão paroquial, os romeiros seguiram de ônibus até o Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo, onde visitaram o Museu e fizeram caminhada em trilha com mais de três quilômetros. Também foram plantadas 350 mudas de orquídeas pelos romeiros.

O coordenador da Rota da Fé, Ruben Moyano, comemora o sucesso da peregrinação especialmente em partes importantes do Caminho Iniciático de Santiago de Compostela, que abrange 104 quilômetros em 4 municípios.

Ele também agradeceu a todos os participantes, patrocinadores e apoiadores, lembrando do apoio do município de Fênix, em especial da participação do prefeito Junior Molina.