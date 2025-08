Festival Palavra Solta leva poesia, arte e inclusão à comunidade de Campo Mourão

Campo Mourão sediará um evento que une arte, cultura e acessibilidade: o Festival Palavra Solta, uma das iniciativas contempladas pela Secretaria Municipal de Cultura por meio de edital da Lei Aldir Blanc de incentivo à cultura.

Pensado como um espaço de encontro entre a palavra e o cotidiano, o festival convida a comunidade a experimentar diferentes formas de expressão artística, com atividades gratuitas que vão de oficinas criativas a saraus e exposições.

Com uma proposta de inclusão e diálogo, o Festival também se destaca pelo acolhimento à comunidade surda, com vagas reservadas em oficinas, presença de intérpretes de Libras, divulgação acessível e uma abordagem sensível sobre a palavra enquanto sinal e linguagem visual.

A programação do Palavra Solta é marcada por eventos descentralizados, promovendo o acesso à cultura em diferentes regiões da cidade. Confira os destaques:

* 02 de agosto – Oficina “Zines, Revides, Poemas” Acontece na Biblioteca Cidadã (Cidade Nova) e propõe a criação de zines – livretos independentes que mesclam poesia e imagem, promovendo a circulação livre da palavra.

* 05 de agosto – Oficina “Ver a Palavra” Realizada no Centro da Juventude Itachir Tagliari (Jardim Tropical), a oficina ensina a criar produções audiovisuais com celulares, unindo linguagem visual e poética.

* 06 de agosto – Sarau da Trabalhadora Um palco aberto em plena rua, no centro da cidade, ao fim do expediente. Combinando poesia, palhaçaria e liberdade de expressão, o sarau convida o público a brincar com a palavra e participar das demais atividades do Festival.

* 09 de agosto – Exposição Confluências Encerrando a programação, a exposição acontece na Praça do Fórum e reúne as produções das oficinas em uma grande celebração da palavra viva. O evento contará com roda de conversa, sarau aberto, exposições, literatura local e aula aberta com baile do Coletivo Charme, em homenagem à cultura popular negra.

O Festival Palavra Solta, que tem como produtoras Luana Gouveia, Alana Bottega, Nathalia Silva e Lidiane Ambrósio, é um convite à escuta, à criação e à convivência. Um espaço onde a palavra dança, improvisa e até silencia, em respeito à diversidade de vozes que compõem o tecido cultural de Campo Mourão.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://lnk.bio/palavrasolta.festival