Festival de Teatro está com inscrições abertas para oficinas gratuitas com artistas renomados
As inscrições para as oficinas formativas do 22º Festival de Teatro de Campo Mourão (FETACAM) já estão abertas. Promovendo um encontro direto entre a comunidade e grandes nomes do teatro nacional, os cursos são gratuitos e representam um dos pilares desta edição do festival.
A iniciativa reforça o compromisso do FETACAM em ir além dos palcos, investindo na qualificação de artistas, técnicos e do público. As oficinas ocorrerão entre 18 e 26 de outubro, na Casa da Cultura e na Lona Cultural, e abrangem um leque diversificado de temas.
A programação foi elaborada para atender diferentes interesses e níveis de experiência. Confira:
-Criação Teatral em Perspectiva Acessível (18/10): Ministrada por Fabrício Moser (RJ), a oficina propõe unir teoria e prática para fomentar uma criação teatral acessível e anticapacitista, convidando os participantes a construírem processos criativos mais plurais.
Link de inscrição: https://forms.gle/PYPvEuBMo1KN7mdY6
-Áudio para Teatro (19/10): Com Roger Santos (RS), os participantes aprenderão noções básicas de som, montagem e operação de sistemas de sonorização ao vivo, capacitando artistas e técnicos para atuar nesta área essencial.
Link de inscrição: https://forms.gle/jEhDY66vRqPjboyMA
-Corpo Cênico e a Arte da Presentificação dos Grandes Encenadores (23/10): Luiz Varini (PR) guiará os alunos em um mergulho prático nas técnicas de mestres como Stanislavski, Brecht e Boal, com experimentação de cenas e criação de personagens.
Link de inscrição: https://forms.gle/Cozw5591SZbsgssC7
-Corpo-Texto: O Trabalho Físico da Arte de Ator (25/10): Marcos Poellnitz (SP) convida a explorar o corpo como fonte vital da representação, criando partituras físicas e estados de presença cênica.
Link de inscrição: https://forms.gle/doH8rbz7yRdZ6GKZA
-Em Busca de um Teatro Documentário (26/10): Luiz Campos (SP) conduzirá um mergulho nas relações entre memória, política e cena, explorando a transposição de documentos para a criação teatral.
Link de inscrição: https://forms.gle/iNJ4zJAD1bmbNV2H9
Além do caráter formativo, o 22º FETACAM oferece uma programação extensa de espetáculos, totalmente gratuita. O festival contará com a Mostra Itinerante (13 a 17/10), a Mostra Paralela (14 a 18/10) e a Mostra Oficial (21 a 25/10). Todas as apresentações terão entrada franca, sem a necessidade de retirada antecipada de ingressos, reafirmando a missão do evento de levar arte de qualidade para toda a comunidade.
Mais informações: https://campomourao.atende.net/cidadao/pagina/22-festival-de-teatro-de-campo-mourao