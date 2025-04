Festival de Dança Impactos tem lançamento com abertura das inscrições

A Associação Dojo, em parceria com o Studio Lehdance, realizou o lançamento do Festival Impactos 2025 com a abertura oficial das inscrições.

O festival, que acontecerá de 23 a 29 de junho, em Campo Mourão, é realizado com patrocínio da Coamo e Credicoamo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e Governo Federal, e apoio da Moai Comunicação e da Secretaria Municipal de Cultura de Campo Mourão.

As inscrições já estão disponíveis e seguem até o dia 20 de maio, exclusivamente pelo site oficial do evento www.festivalimpactos.com.br. A participação é gratuita e aberta a artistas de todo o Brasil, tanto na Mostra Geral: Impactos Conexões (artística e não competitiva) quanto na Mostra Competitiva: Impactos Urbanas, que premiará os melhores desempenhos em danças urbanas nas categorias solo, duo, trio e conjunto, com faixas etárias infantojuvenil e adulto/sênior.

Os prêmios da Mostra Competitiva incluem valores em dinheiro, troféus, medalhas, certificados e brindes especiais — com destaque também para os reconhecimentos simbólicos da “Estrela da Noite” em diferentes faixas etárias. A cerimônia de premiação acontecerá no palco do Teatro Municipal, no encerramento da mostra do dia 28 de junho.