Roncador receberá centenas de visitantes na 7ª Caminhada na Natureza

Neste domingo, 27, o município de Roncador realiza a 7ª Caminhada na Natureza – Circuito Cachoeiras e Pinheirais. O evento deverá reunir cerca de 500 participantes. As inscrições, que são gratuitas, estão abertas no site www.ecobooking.com.br

Para quem optar por tomar café da manhã e almoço, serão cobrados os valores de R$ 20,00 e R$ 40,00, respectivamente. O percurso será de 11 quilômetros, com saída da Paróquia São Nicolau.

Como de costume, durante o percurso, haverá quatro pontos de parada para hidratação dos participantes. A prefeitura disponibilizará ambulância para caso de emergência.

A recomendação dos organizadores é que os participantes levem uma garrafa de água. O Circuito Cachoeiras e Pinheirais é composto por trilhas, montanhas, matas fechadas, rios e propriedades rurais.

A Caminhada na Natureza, que se tornou oficial no calendário do Estado, é realizada em parceria entre o Instituto do Desenvolvimento do Paraná (IDR-PR) e municípios participantes.

Além de proporcionar momentos de lazer e descontração ao público, que interage com o meio rural, movimenta a economia nos municípios onde é realizado, valorizando também a pequena agricultura, já que os produtores têm a oportunidade de expor e comercializar a sua produção.

PROGRAMAÇÃO

A programação da Caminhada na Natureza em Roncador é a seguinte: 6h30 – credenciamento e café da manhã (opcional); 7h30, alongamento; 8 horas, início da caminhada e 11h30, almoço (opcional).

SERVIÇO

Inscrições e informações no site www.ecobooking.com.br ou no telefone (44) 9.9809-7301.