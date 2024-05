Festival de Circo abre Mostra Oficial nesta terça-feira

Com o espetáculo “Festa na Roça”, do Coletivo Piracema (SP), será aberta nesta terça-feira (14), a Mostra Oficial da 15ª edição do tradicional Festival de Circo de Campo Mourão, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura. A apresentação será na Lona Cultural (anexo a Casa da Cultura), a partir das 20 horas. A entrada é grátis, mas quem quiser pode levar alimentos não perecíveis ou água para a campanha solidária ao Rio Grande do Sul.

A Mostra vai até dia 18 de maio, sempre a partir das 20 horas na Lona Cultural, com apresentações das companhias de circo do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e até da Argentina. O Festival conta ainda com ações formativas na Casa da Cultura dias 14, 16 e 17 de maio.

Na semana passada foi realizada a Mostra Itinerante nas escolas Domingos José de Souza; Cidade Nova, Monteiro Lobato e Gurilândia. O espetáculo levado até as unidades foi “Clownfusão, os Internacionalmente Desconhecidos”, da Cia Raros Circo (SP). No sábado, foi realizada uma ação de divulgação no calçadão da área central.

MOSTRA OFICIAL

Dia 14: “FESTA NA ROÇA” – Coletivo Piracema (SP)

Dia 15: “YOYO – SUBIR Y HAJAR HASTA ENCOTRARSE” – Sebastian Godoy (Argentina)

Dia 16: VARIETÉ/NOITE DE VARIEDADES – Dell Art Produções (PR) e Artistas Locais e Regionais

Dia 17: “CARRILHÃO” – Coletivo Nopok (Rio de Janeiro – RJ)

Dia 18: “ATRAVÉS DO AVESSO” – Lona Azul Produções (SC)