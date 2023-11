Festa Literária vai até sábado, dia 11 de novembro

A administração municipal de Campo Mourão (Fundação Cultural, através da Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello) realiza até o próximo sábado, dia 11, a Festa Literária de Campo Mourão. A abertura no domingo foi marcada por um show da “A Banda Mais Bonita da Cidade”, em frente à Biblioteca.

Exposições, estandes para a comercialização de livros, apresentações artísticas, contações de história para o público infantil e diversas outras atividades culturais são oferecidas para a comunidade durante a semana. “É uma oportunidade de celebrar a literatura e incentivar o hábito da leitura”, destaca Roberto Cardoso, diretor-presidente da Fundação Cultural de Campo Mourão.

A Festa Literária é uma das demonstrações do investimento do município na produção literária local. “Campo Mourão é uma das cidades do Paraná que tem mais lançamentos de livros, sendo um celeiro de escritores e novos talentos”, ressalta Cardoso, ao acrescentar que o evento contará com lançamento e autógrafos de livros.

A programação completa está disponível no instagram @fundacaoculturalcm