2º Feirão do Emprego e Estágio nesta quarta-feira, em Campo Mourão

O município de Campo Mourão vai realizar o 2º Feirão de Emprego e Estágio na próxima quarta-feira, dia 8 de novembro, das 8 às 17 horas, na Praça São José. O evento promete ser uma oportunidade para quem está em busca de emprego ou de novas oportunidades profissionais. São 317 vagas em diversas áreas, além de serviços gratuitos, como testes de saúde e de embelezamento.

No Feirão, 15 empresas vão recrutar novos talentos, em diversos setores da economia, desde o comércio até instituições de crédito, indústrias e prestadores de serviços. Entre os participantes, também estão empresas de grande porte, como cooperativa agroindustrial, de saúde, além de empresas de tecnologia. “Haverá uma ampla variedade de oportunidades para os candidatos, independentemente de sua formação e experiência”, observa o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico do município, Eduardo Akira Azuma.

O Centro Universitário Integrado estará presente no feirão para auxiliar na criação de currículos na hora, de forma personalizada e orientada. Além da assessoria para currículos, os participantes contarão com orientações de acadêmicos de Psicologia do Centro Universitário Integrado sobre como se comportar em entrevistas de emprego. O feirão oferecerá ainda testes de saúde gratuitos.

“Esse é um evento que demonstra o compromisso da administração pública em apoiar os cidadãos em busca de emprego e oferecer oportunidades reais de crescimento profissional. Aproximar candidatos e empregadores em um ambiente de networking é um dos objetivos do feirão, criando uma oportunidade para que ambas as partes possam se conhecer melhor”, ressalta o secretário.