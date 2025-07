Fefosol começa nesta quarta-feira e reunirá 10 grupos em Quinta do Sol

Capital Paranaense do Folclore, a cidade de Quinta do Sol abre nesta quarta-feira, 30, o 18º Festival de Folclore de Quinta do Sol (Fefosol). Com dez grupos de várias partes do país, o evento prossegue até no sábado, 2 de agosto, movimentando toda a cidade com belíssimas apresentações.

O show de abertura, começa às 19h30, nesta quarta, com o Trio Sambazada e convidados, de Maringá. Estão confirmados os seguintes grupos de danças: Coco de Roda Reviver (Maceió/AL); Grupo Andora (Vitória/ES); Grupo Flor do Campo (Cuiabá/MT); Balé Popular Terras Potiguares (Passa e Fica/RN); Grupo Pôr do Sol (Quinta do Sol); Grupo Os Lusíadas (Maringá); Grupo Stchastia (Campo Mourão); Semear Capoeira (Quinta do Sol), Grupo Grüne Stadt (Maringá) e CTG Recordando os Pagos, de Corbélia.

O Fefosol, que faz parte do calendário oficial de eventos do Paraná, foi idealizado e criado pelo professor Lucinei Carneiro, tornando-se referência no cenário cultural popular e único do gênero no Estado.

Inicialmente, o festival reunia grupos das escolas da região em um único dia no Ginásio de Esportes Ivan Carlos Lopes. Com o passar dos anos o evento cresceu tanto que atraiu grupos de todo o Brasil e hoje acontece durante quatro dias, no Centro de Eventos Osvaldo Silva.

FEFOSOL 2025

PROGRAMAÇÃO

30/07- Quarta-feira

19h30 – Palco Principal

1 – Grupo Sambazada (Show Musical)

2 – Desfile dos Grupos

3 – Cerimonial de Abertura

4 – Coco de Roda Reviver – AL

5 – Grupo Stchastia – PR

6 – Grupo Pôr do Sol – PR

7 – Grupo Andora – ES

8 – Balé Popular Terras Potiguares – RN

9 – Grupo Flor do Campo – MT

31/07 – Quinta-feira

09h30 – Casa da Cultura

Encontro com o Prefeito e Secretaria de Educação e Cultura

13h30 – Tarde Escolar

1 – Grupo Flor do Campo – MT

2 – Grupo Pôr do Sol – PR

3 – Balé Popular Terras Potiguares – RN

4 – Grupo Andora – ES

5 – Coco de Roda Reviver – AL

31/07 – Quinta-feira

19h30 – Palco Principal

1 – Coco de Roda Reviver – AL

2 – Grupo Andora – ES

3 – CTG Recordando os Pagos – Corbélia/PR

4 – Balé Popular Terras Potiguares – RN

5 – Grupo Grüne Stadt – PR

6 – Grupo Flor do Campo – MT

7 – Grupo Pôr do Sol – PR

01/08 – Sexta-feira

09h30 – Visita apo CMEI Gente Inocente

1 – Balé Popular Terras Potiguares – RN

2 – CTG Recordando os Pagos – PR

14:00h – Bailão da Terceira Idade

1 – Grupo Flor do Campo – MT

2 – Grupo Andora – ES

3 – Coco de Roda Reviver – AL

19h30 – Palco Principal

1 – Balé Popular Terras Potiguares – RN

2 – Grupo Flor do Campo – MT

3 – CTG Recordando os Pagos – Corbélia/PR

4 – Coco de Roda Reviver – AL

5 – Os Lusíadas – PR

6 – Grupo Pôr do Sol – PR

7 – Grupo Andora – ES

02/08 – Sábado

19h30 – Palco Principal

1 – Grupo Flor do Campo – MT

2 – Semear Capoeira – PR

3 – Coco de Roda Reviver – AL

4 – Balé Popular Terras Potiguares – RN

5 – Grupo Andora – ES

6 – Grupo Pôr do Sol – PR