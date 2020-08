Escritora de Campo Mourão em live do Centro de Letras do PR

Nesta semana, a escritora Prescila Francioli, de Campo Mourão, participou de sarau literário do Centro de Letras do Paraná, realizado através de live pelo youtube. Além de apresentar seu mais novo livro – “O Mistério de Gaya”, a mourãoense também discorreu sobre o projeto “Caça ao Tesouro Literário”, que desenvolveu em escolas públicas da cidade, envolvendo 161 estudantes de quatro estabelecimentos. Seu novo livro é resultado do projeto que teve o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura/Prefeitura de Campo Mourão.

O sarau virtual aconteceu no final da tarde da última terça-feira (4/8) e foi realizado em parceria com a Academia Feminina de Letras do Paraná, Academia Paranaense da Poesia e a União Brasileira de Trovadores (UBT) – Seção Curitiba. O Centro de Letras do Paraná, sediado em Curitiba, foi fundado há 108 anos e pauta sua atuação no sentido de contribuir para o desenvolvimento cultural, com ênfase na promoção da literatura e dos escritores paranaenses. Os encontros de todas as terças feiras (antes presenciais) destacam-se nas atividades da entidade.

Prescila Francioli realizou recentemente uma série de lives com alunos de escolas de São Paulo (Capital), onde o tema central foi seu novo livro. “O Mistério de Gaya” – o terceiro livro lançado pela escritora – pode ser adquirido através do site Amazon ou pelo site da editora (www.editoracoerencia.com.br/ livros/o-misterio-de-gaya/). Exemplares da obra já foram adquiridos por leitores de sete países da Europa e de pelo menos cinco estados brasileiros: Pernambuco, Ceará, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Os pedidos podem ser feito pelo telefone (44) 99734 3300.

O LIVRO

Voltado ao público infanto-juvenil, “O Mistério de Gaya” foi lançado pela Editora Coerência (SP). A obra traz para os jovens, a partir de nove anos, uma história de aventura e caça ao tesouro. No decorrer da história, há enigmas para serem elucidados pelos leitores e a obra inclui ilustrações.

“Retratos de Uma Vida” e “Fogo e Chuva” foram os dois primeiros livros de Prescila Francioli, que em 2018 recebeu o Prêmio Orgulho Literário, outorgado pela Academia de Artes e Letras de Portugal.