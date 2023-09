Encontro de bateristas abrilhantou Festival de Música de Campo Mourão

A 7ª edição do Festival de Música de Campo Mourão teve neste domingo (10), o 1º Encontro de Bateristas, na Praça São José. Músicos do município e região demonstraram seu talento nos instrumentos montados no espaço da Praça. A realização é da prefeitura de Campo Mourão, através da Fundação Cultural, Conservatório Municipal Leoni Di Biagio, com apoio de Adriano Lima Escola de Percussão, Escola de música Sonata, Som Maior e Kate Drum.

O festival prossegue durante a semana, no Teatro Municipal, com apresentações gratuitas sempre às 20 horas (chegar 30 minutos antes). A dupla 2 Colors apresenta-se nesta terça-feira (12); Ritalino e o Quinteto Incompleto na quarta-feira (13); Oversong na quinta-feira (14) e Terra Celta na sexta-feira (15). O encerramento, no sábado (16), será com Tributo a Rita Lee.

Na semana passada foram realizadas apresentações com Rosy Greca nas escolas Parigot de Souza, Monteiro Lobato e Gurilândia. Além das apresentações musicais, o festival conta com oficinas práticas de piano popular, improvisação, metais e canto coral para quem fez as inscrições.

A programação é publicada nas redes sociais: @fundacaoculturalcm, @casadamusica.cm e @prefeituracampomourao.