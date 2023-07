Editais impulsionam a cultura em Campo Mourão

A Fundação Cultural de Campo Mourão anunciou o lançamento de seis editais que prometem movimentar intensamente a cultura local durante o segundo semestre deste ano. Quatro deles já estão com inscrições abertas e visam incentivar diversas expressões artísticas, enquanto os outros dois serão lançados em agosto.

O Fundo Municipal de Promoção e Atividades Culturais (Fepac) é um dos editais abertos, e as inscrições encerram na próxima segunda-feira, dia 31 de julho. O fundo destinará um total de R$ 210 mil para financiar projetos culturais, sendo que cada projeto aprovado receberá um valor entre R$ 15 mil e R$ 30 mil, de acordo com a proposta apresentada. As áreas contempladas incluem música e canto, dança, teatro, circo, folclore, tradições, artesanato, artes visuais, artes gráficas, filatelia, design, cinema, fotografia, vídeo, literatura, biblioteconomia, acervo e patrimônio histórico e cultural, museus e centros culturais, pesquisa e documentação, preservação de bens culturais e artísticos. Será selecionado um projeto em cada uma dessas áreas.

Já o Concurso de Poesias receberá inscrições até o dia 14 de agosto. O edital abrange três modalidades: Temática Campo Mourão, Livre e Interpretação. Os participantes deverão enviar poesias inéditas escritas em língua portuguesa. Uma obra é considerada inédita quando não foi premiada em nenhum outro concurso e não foi divulgada em nenhum meio de comunicação, incluindo a internet. As poesias devem ser identificadas apenas pelo título e pseudônimo, e a formatação é livre, desde que a poesia não ultrapasse trinta linhas. Caso o autor participe com mais de um trabalho, deverá utilizar o mesmo pseudônimo.

Outra iniciativa é o Festival de Teatro de Campo Mourão (Fetacam), que celebrará sua 20ª edição em 2023, sendo realizado entre os dias 17 e 28 de outubro. As inscrições para o Fetacam estão abertas até o dia 4 de agosto e contemplam três categorias: Mostra Itinerante, Mostra Oficial e Ações Formativas. Uma novidade desta edição é o retorno da Mostra Paralela, incluindo apresentações de grupos amadores e profissionais locais. O espetáculo itinerante percorrerá escolas municipais e será apresentado também na praça São José, enquanto os espetáculos das Mostras Oficial e Paralela ocorrerão no Teatro Municipal ou em espaços alternativos.

Por fim, estão abertas as inscrições para o 7º Salão de Arte Contemporânea de Campo Mourão, que tem como objetivo estimular, integrar e difundir as Artes Visuais Contemporâneas na região, incentivando a participação de artistas de todo o território nacional. Os interessados poderão se inscrever até o dia 1º de setembro.

Os editais e os formulários de inscrições podem ser acessados através do link: https://onne.link/fundacaoculturalcm. Os artistas e produtores culturais estão convidados a participar dessas oportunidades únicas de fomento e divulgação da cultura local.