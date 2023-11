Ederson Monte toma posse na Academia Mourãoense de Letras

O escritor Ederson Monte tomou posse na noite deste sábado (4), na cadeira número 36 da Academia Mourãoense de Letras (AML). Eleito em outubro, Monte é filósofo e teólogo, com especialização na área de Teologia, e foi aprovado no processo seletivo de Mestrado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Ele ainda atua como diretor auxiliar no Instituto São José de Peabiru, assessorando duas unidades escolares da rede municipal.

O novo imortal é autor dos trabalhos “A deficiência do reconhecimento na dialética do senhor e escravo em Hegel” e, na área de Teologia, “A cristologia transcendental a serviço da comunicação de Cristo em Karl Rahner”.

Ao assumir a cadeira na AML, Monte defendeu a valorização da literatura: “Deve ser imortal não o título que me atribuem a partir desta belíssima cerimônia, mas a valorização e promoção de histórias que refletem nossa realidade, que ecoam as experiências vividas por nossos compatriotas, que capturam as nuances complexas e multifacetadas de nossa sociedade”.