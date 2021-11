Duas leitoras sorteadas por divulgarem “selfies” na Biblioteca

As leitoras Beatriz Xavier Ribeiro e Letícia Ribas dos Santos foram as sorteadas para ganhar um livro cada uma pelo projeto “Selfie na Biblio”. O sorteio foi realizado na manhã desta segunda-feira (08), na Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello. O “concurso” fez parte da comemoração da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca.

As duas leitoras devem procurar a Biblioteca para retirar os livros que ganharam. Elas concorram com outros leitores que fizeram empréstimos de livros, fizeram uma selfie e publicaram em suas redes sociais (Instagram ou Facebook).

“Parabenizamos as ganhadoras, agradecemos todos que participaram dessa retomada das atividades culturais em nosso município”, ressalta o secretário municipal de Cultura, Roberto Cardoso.