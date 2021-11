Caixa e Procon trazem unidade móvel para regularização de dívidas

Já está no centro de Campo Mourão o caminhão-agência da Caixa para disponibilizar condições especiais da ação Você no Azul 2021 de liquidação de dívidas de contratos comerciais. A unidade móvel ficará na Praça São José até a próxima sexta-feira, dia 12, com atendimento das 9 às 17 horas.

“Essa é mais uma parceria com a Caixa nesse mês de novembro onde o Procon realiza um grande Mutirão de Renegociação de Dívidas. Essa ação da Caixa oferece condições especiais para a liquidação de contratos comerciais e renegociação de créditos habitacionais em atraso”, afirma o secretário Executivo do Procon, Sidnei Jardim.

Os descontos para quitação de contratos comerciais de pessoas físicas ou jurídicas podem chegar até a 90% do valor da dívida e as condições variam conforme o perfil do crédito contratado e atraso.

No caminhão, os clientes terão à disposição todo o atendimento necessário para o pagamento ou regularização de suas dívidas junto à CAIXA.

“Esperamos que os clientes da Caixa aproveitem essa grande oportunidade. Já os demais consumidores podem continuar participando no nosso mutirão de renegociação de dividas através do nosso site www.consumidor.gov.br“, complementa Sidnei.

HABITAÇÃO

Os créditos habitacionais também contam com alternativas especiais para negociação, com possibilidade de adesão às condições de pagamento parcial ou a pausa nas prestações, conforme perfil do contrato e do cliente.

Os valores não pagos durante a vigência da negociação por pausa ou pagamento parcial, de acordo com o percentual escolhido, serão incorporados ao saldo devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente.

OUTROS CANAIS DE ATENDIMENTO

Além do Caminhão, os clientes também podem negociar suas dívidas sem sair de casa por meio do site da CAIXA e do site Negociar dívidas; app Habitação CAIXA; pelo telefone 4004 0104 (capitais) / 0800 104 0104 (demais regiões), opção 5; e WhatsApp, pelo número 0800 104 0104, opção 3. As condições também estão disponíveis no Twitter e pelo Messenger do Facebook.

Os clientes também encontram as condições especiais da campanha nas unidades lotéricas para quitação de valores até R$ 2 mil, informando o CPF e intenção de pagamento da dívida Você no Azul.