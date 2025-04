Motorista perde controle, cai em canaleta e capota veículo na PR-158

Um acidente ocorrido na noite deste domingo, 27, deixou o motorista de um automóvel ferido na rodovia PR-158, nas proximidades do posto Corujão, em Piabiru. A vítima dirigia um GM/Vectra, no sentido Peabiru/Campo Mourão, quando tentou realizar o retorno pelo trevo de acesso. próximo ao posto, mas perdeu o controle do veículo, passou direto e acabou caindo em uma canaleta.

O carro capotou após a queda e o motorista teve escoriações leves. Ele estava acompanhado de uma mulher que também não se feriu. Segundo informações apuradas no local, acidentes como este têm sido frequentes na região, especialmente durante o período noturno. A falta de sinalização adequada e de iluminação na área é apontada como um dos principais fatores que contribuem para a ocorrência de incidentes, alguns deles com gravidade.

Moradores e motoristas que utilizam o trecho reivindicam há tempos melhorias na segurança viária. Entre as soluções sugeridas estão a instalação de guarda-corpos (guard-raills) e de placas de sinalização para alertar .os condutores sobre o retorno.

Os dois envolvidos no acidente teriam dispensado atendimento do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão.