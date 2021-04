De Lobo a Lobato 2021 será realizado pela Fundação Cultural

O Município de Campo Mourão, através da Fundação Cultural (Fundacam) realiza a partir da próxima semana mais uma edição do evento de Lobo a Lobato, que teve início em no ano de 2001, coordenado pela equipe da Biblioteca Municipal Professor Egydio Martello, com o objetivo de dar destaque ao mês da literatura infantil (abril) no qual se comemoram duas importantes datas:

– 2 de abril – Dia Internacional da Literatura Infantil quando se comemora a data de nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, um dos principais nomes da literatura infantil mundial, autor de sucessos como “A Pequena Sereia”.

– 18 de abril – Dia Nacional do Livro Infantil, escolhido em homenagem ao escritor Monteiro Lobato, considerado o pioneiro, o pai da literatura infantil brasileira.

Um dos principais objetivos do evento “De Lobo a Lobato”, desde a sua criação, é realizar atividades literárias que promovam a preservação da imaginação infantil, reconhecendo a importância das histórias neste processo, sejam por meio da leitura ou da contação de histórias.

Durante o período de realização do evento, são organizadas ações que promovem o encontro das crianças com os livros e a leitura por meio de ações como contação de histórias, exposição de personagens e temas infantis com ênfase nos personagens lobatianos, oficinas de criação para crianças e adolescentes, espetáculos teatrais, performances literárias, feira de livros e ainda palestras e oficinas formativas para educadores.

No ano de 2020, devido a inesperada pandemia, que chegou a todos os continentes e não foi diferente em Campo Mourão, o evento pela primeira vez desde 2001 não foi realizado. Neste ano de 2021, quando se estaria comemorando 20 anos do evento, decidiu-se, mesmo frente a persistência da crise sanitária, e a impossibilidade de realizar ações presenciais; organizar a exposição dos personagens lobatianos junto com alguns outros personagens da Turma da Mônica, resgatando a memória afetiva com a montagem de cenários que lembram a obra de Monteiro Lobato; pois os personagens e as histórias de Lobato de alguma maneira são conhecidas pelas crianças além da comunidade como um todo.

Além da exposição, as memórias do Sítio do Pica Pau Amarelo, criado por Monteiro Lobato para contar as histórias de Pedrinho, Narizinho, Visconde e a esperta Emília; serão lembradas nas atividades de contação de histórias, oficinas e leitura de texto programadas para serem disponibilizadas no canal do Youtube da Fundacam, a partir do próximo dia 18 de abril, por profissionais da Fundacam e convidados.

A exposição que será mostrada no canal também poderá ser vista pelo lado externo do prédio da Estação da Luz – Biblioteca Municipal Prof. Egydio Martello, até a data de 30 de abril, podendo ser prorrogada.