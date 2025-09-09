Douglas pede para que Plano de Mobilidade seja retirado da Câmara

O prefeito de Campo Mourão Douglas Fabrício, solicitou a retirada do projeto do Plano de Mobilidade Urbana da Câmara Municipal. A alegação é que o plano de ações envolve investimentos que precisam de uma análise mais aprofundada. O projeto que aguardava parecer das Comissões Permanentes agora ficará paralisado.

As despesas previstas para a implantação do Plano de Mobilidade giram em torno de R$ 152 milhões a curto prazo (dois anos). A médio prazo (2 a 5 anos), o valor sobe para R$ 197,2 milhões, chegando a R$ 112,4 milhões a longo prazo (5 a 10 anos).

Ao todo, em 10 anos, a previsão de investimento é de mais de R$ 460 milhões. O projeto de Mobilidade Urbana com seus objetivos e diretrizes busca reduzir o tempo de deslocamento, melhorar a acessibilidade e inclusão social, incentivar o transporte sustentável (a pé, bicicleta, transporte público).

Também visa reduzir a emissão de poluentes e aumentar a segurança viária, além de apontar no planejamento estratégico, propostas de novas rotas ou alterações viárias, integração entre modais de transporte (ônibus, bicicleta, a pé, entre outros), implantação ou ampliação de ciclovias e calçadas acessíveis, criação de zonas de trânsito calmo ou áreas de prioridade para pedestres, otimização de semáforos e sinalização, além de uma política de estacionamento de carros, entre outros.