Concurso Pinóquio terá categoria stand-up

A Fundação Cultural de Campo Mourão está com inscrições abertas até dia 20 de março para o 27º Concurso Pinóquio de Causos e Mentiras. O tradicional campeonato objetiva comemorar o Dia Nacional da Mentira (1º de abril) e todo ano é aguardado com expectativas pelos que costumam participar. Este ano a novidade é a categoria stand-up.

As inscrições serão recebidas em horário de expediente, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas, na Biblioteca Municipal Egydio Martello ou pelo e-mail [email protected], assim como via sedex (Rua Francisco Albuquerque S/N, Centro, Cep: 87302-220, Campo Mourão – PR.

O concurso vai premiar as categorias Mentira Infanto Juvenil (07 a 15 anos); Mentira Adulto (acima de 16 anos); Causo Adulto (acima de 16 anos) e Stand-up (acima de 16 anos). A pré-seleção será no dia 25 de março e apresentação no dia 1º de abril no Teatro Municipal.

O edital e os anexos para inscrição poderão ser solicitados pelo e-mail: [email protected] ou pela link https://campomourao.atende. net/atende.php?rot=54002&aca= 737&processo=visualizar& codigo=3244. Mais informações no telefone (44)3523-7889