Começa quarta-feira a Semana Literária Sesc & Feira do Livro

Campo Mourão é uma das 27 cidades do Paraná onde será realizada, a partir de quarta-feira (4/10), a 42ª Semana Literária Sesc & Feira do Livro. A programação local inclui contação de histórias, oficinas literárias, bate-papo literário e exposição e venda de livros, além do lançamento da 8ª edição da Coletânea Sesc de Contos Infantis.

O tema deste ano é “Ler para Mudar Histórias” e a programação, concentrada na unidade local do Sesc, vai se estender até sábado (dia 7). Trata-se de um dos principais eventos literários realizados no Estado, com a programação sempre incluindo a participação de nomes consagrados e expoentes da literatura contemporânea nacional. Neste ano serão realizadas aproximadamente 300 ações no Paraná e a promoção tem como objetivo o fortalecimento do circuito literário estadual, a formação de leitores e leitoras e o fomento ao mercado livreiro.

ABERTURA

A programação do primeiro dia será aberta com Bate-papo com Contação de Histórias – Passarinhadas Literárias, das 9h30min às 14h30min, com Gilza Santos. Às 15 horas vai acontecer Oficina Literária – “Brincando com Escritores”, para o público infantil. Já às 19h30min será realizado bate-papo com o escritor e jornalista Luís Henrique Pellanda, que publicou os livros: “O macaco ornamental” (2009), “Nós passaremos em branco” (2011), “Asa de sereia” (2013), “Detetive à deriva” (2016), “A fada sem cabeça” (2018), “Calma, estamos perdidos” (2020), “Na barriga do lobo” (2021) e “O caçador chegou tarde” (2023).

A participação no evento é gratuita e livre para todas as idades. Os ingressos poderão ser retirados uma hora antes de cada evento no local da atividade. Recomenda-se chegar ao local com antecedência. Para turmas escolares, deve ser feito agendamento na unidade do Sesc.

Durante o evento, a Lalikeca Livraria e Papelaria realiza exposição e vendas de livros, das 9 às 17 horas.