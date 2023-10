Com apoio do Canil, PM apreende mais 36 kg de drogas em área rural

Em continuidade a ocorrência de tráfico de drogas que se iniciou durante a madrugada de hoje na comunidade KM 128, a Policia Militar com apoio do Canil do 11° BPM, retornou ao endereço (área rural), onde foram localizados mais 36 kg de maconha.

Durante a madrugada já havia sido tirado de circulação 681 kg de maconha, sete kg de haxixe, 167 mudas de maconha e dois veículos.

As autoridades também estão incentivando os moradores a continuarem denunciando atividades suspeitas para ajudar na manutenção da segurança pública na região.

Apreensões como esta representam um golpe significativo contra o tráfico de drogas em Campo Mourão e reforça o compromisso das autoridades em combater o crime em todas as suas formas. A investigação em andamento.